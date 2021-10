Danilo Gentili é processado em 88 mil reais após compartilhar post em rede social

15/10/2021 | 12:11



Danilo Gentili está em maus lençóis! Isso porque dois profissionais do ramo audiovisual, Mariana Youssef e Giuseppe Siffredi, decidiram processar o apresentador e pedem uma indenização no valor de 88 mil reais por danos morais.

Mariana e Giuseppe não gostaram quando Danilo recomendou uma publicação de um perfil no Instagram chamado Henrique Soldani, que aborda o comportamento da classe artística paulistana, e cita ataques a partidos políticos - ele usou como exemplo a cineasta Laís Bondanky e seu marido, Luíz Bolognesi.

E, o tal perfil indicado pelo humorista, cita uma suposta ligação de Mariana e Giuseppe com Laís. A publicitária alega que é ofendida e perseguida por Gentili e pela página oculta - os profissionais de audiovisual buscam identificar o dono do perfil, juntamente com o Twitter e Facebook.