Descubra quais são os filtros mais populares em sites de relacionamento

Da Redação

Do 33Giga



15/10/2021 | 11:48



Quando se conhece alguém no trabalho, em um evento ou em um bar, por exemplo, o que se procura inicialmente são as semelhanças com essa pessoa escolhida. Nos aplicativos de namoro, isso não é diferente. Só que no universo digital essa seleção é agilizada e facilitada graças aos filtros.

Os algoritmos inteligentes presentes nos apps analisam interesses, preferências e escolhas que os usuários apontam em seus perfis. A partir daí, recomendam os candidatos mais adequados – uma seleção para lá de eficiente, vale destacar. Prova disso é que 66% dos internautas afirmam que as indicações dos robôs são assertivas. Os dados são de um estudo global da Kaspersky, batizado de “O Amor na era do Algoritmo”.

Independentemente de qual seja sua opção preferida entre os diversos sites e aplicativos de encontros online disponíveis no mercado, é fato que os filtros permitem que você tenha mais chances de encontrar pessoas com conexões parecidas. Por isso, vale a pena ficar por dentro dos mais populares e saber como regulá-los a seu favor.

1. Localização

Um dos filtros padrão dos aplicativos de namoro é o de localização. Aqui, o usuário consegue ajustar o raio de distância entre ele e os possíveis candidatos. Quanto menor for o diâmetro escolhido, mais próxima a pessoa estará. Tal opção é ideal para quem não quer marcar um date longe de casa. No entanto, ela pode acabar limitando a quantidade de usuários encontrados. Sendo assim, a dica é optar por um alcance médio.

2. Faixa etária

Nos sites e apps de namoro é possível determinar a faixa etária da pessoa com quem você quer se relacionar. Seja com idade próxima a sua, seja mais velho ou mais novo, fato é que ser solteiro aos 30, 40 ou 50 anos está cada vez mais comum. E todos estão misturados no meio digital.

De forma geral, contudo, os jovens entre 18 e 24 anos tendem a predominar o mercado online, mas usuários acima de 55 anos também estão marcando forte presença, pois têm o intuito de encontrar um novo amor em plataformas de relacionamento.

3. Orientação sexual

Ao comunicar sua orientação sexual em uma plataforma de namoro, o algoritmo reconhece essa preferência e passa a indicar pessoas que tenham feito a mesma escolha. Isso diminui as chances de você acabar dando match com usuários que não são adequados.

Neste contexto, é válido destacar que usuárias do sexo feminino passam mais tempo nos aplicativos do que os homens. O estudo publicado na revista acadêmica Personality and Individual Differences afirma que elas são mais cuidadosas na escolha de possíveis candidatos. Já eles são mais “eficientes”. Ou seja, tomam decisões rápidas sobre com quem querem marcar um encontro real. Em outras palavras, elas são mais exigentes e eles, mais ansiosos.

4. Filtros de interesse

É provável que este seja o mais importante entre os filtros. Isso porque ele vai permite que o usuário aponte seus interesses pessoais e encontre pessoas que também os compartilhem. Aqui, as opções são as mais variadas possíveis, como praticar atividades físicas, ser apaixonado por animais de estimação ou aficionado em uma série de TV.

Alguns sites e aplicativos de namoro, por padrão, permitem selecionar categorias de interesse para serem exibidas no perfil. Caso esteja usando um programa que não dê essa opção, vale a pena escrever sobre seus hobbies na biografia. Além de revelar mais sobre você, eles podem ser ideais para iniciar o bate-papo com o crush.

5. Sincronização com redes sociais

Algumas plataformas de relacionamento permitem que o usuário sincronize contas em redes sociais, como Instagram, Pinterest e Twitter. Esse filtro é interessante porque o candidato pode visitar os seus perfis e descobrir mais interesses em comum, que podem ajudar a quebrar o gelo da conversa inicial. Isto é, desde que você mantenha as contas abertas ao público.