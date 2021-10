Rodrygo é único brasileiro na luta pelo prêmio de melhor jogador sub-21 em 2021

15/10/2021 | 11:27



O atacante brasileiro Rodrygo, do Real Madrid, foi o único brasileiro incluído na lista dos 20 finalistas

do Prêmio Golden Boy, que foi divulgada nesta sexta-feira pelo jornal italiano Tuttosport, organizador da premiação.

Anualmente, a publicação reconhece o melhor jogador sub-21 do ano. O ex-meia Anderson, então no Manchester United, em 2008, e o ex-atacante Alexandre Pato, então no Milan, em 2009, são os dois jogadores brasileiros que já ergueram o troféu.

A lista de 20 jogadores que foi anunciada nesta sexta-feira partiu de uma primeira com 100, elaborada por jornalistas do Tuttosport. Os leitores do site puderam votar nos preferidos, com os 40 mais escolhidos avançando para uma segunda etapa. Depois disso, restaram os atuais 20 nomes, de onde sairá o ganhador, a partir da opinião de 40 jornalistas dos principais veículos de imprensa especializados em esporte na Europa.

O favorito neste ano é o meia-atacante Pedri, do Barcelona, que não estava incluído na primeira lista de 100 jogadores, mas que acabou entrando posteriormente na disputa, devido ao desempenho mostrado com as seleções espanholas olímpica (medalha de prata em Tóquio-2020) e principal (semifinalista da Eurocopa).

Confira a lista dos 20 finalistas do Prêmio Golden Boy:

Karim Adeyemi (ALE/Red Bull Salzburg)

Jude Bellingham (ING/Borussia Dortmund)

Eduardo Camavinga (FRA/Real Madrid)

Charles De Ketelaere (BEL/Brugge)

Gavi (ESP/Barcelona)

Bryan Gil (ESP/Tottenham)

Ryan Gravenberch (HOL/Ajax)

Mason Greenwood (ING/Manchester United)

Daniel Maldini (ITA/Milan)

Jamal Musiala (ALE/Bayern de Munique)

Nuno Mendes (POR/Paris Saint-Germain)

Pedri (ESP/Barcelona)

Roberto Piccoli (ITA/Atalanta)

Yéremy (ESP/Villarreal)

Giovanni Reyna (EUA/Borussia Dortmund)

Rodrygo (BRA/Real Madrid)

Bukayo Saka (ING/Arsenal)

William Saliba (FRA/Olympique de Marselha)

Jurrien David Timber (HOL/Ajax)

Florian Wirtz (ALE/Bayer Leverkusen).