Obituário - 18 de outubro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



18/10/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Guiomar Garcia Marcello, 94. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Fongaro, em São Paulo, Capital. Dia 14, em Santo André. Jardim da Colina.

Geralda da Silva de Assis, 87. Natural de Campestre (Minas Gerais). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 14. Memorial Phoenix.

Santa Tregancini Giollo, 86. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Júlia Marmelo Pinto, 82. Natural do Rio de Janeiro. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério Santo Antonio de Pádua, no Rio de Janeiro.

Amélia Marruso Arantes, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Orvande Pires de Campos, 80. Natural de Rafard (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 14. Memorial Phoenix.

Gil Vicente de Andrade, 74. Natural do Estado do Espírito Santo. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 14. Memorial Planalto.

Laudicea de Souza Filipe, 68. Natural de Itajubá (Minas Gerais). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Beserra dos Santos, 68. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzinete Gomes da Silva, 62. Natural de Jaboatão (Pernambuco). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecido Soares, 59. Natural de Sertanópolis (Paraná). Residia em Utinga, Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ariovaldo Veiga, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Funcionário público. Dia 14. Vale dos Pinheirais.

Ivonaldo Mendes da Cruz, 52. Natural de São José do Belmonte (Pernambuco). Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Comerciante. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lindomar Albino, 48. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Autônomo. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adriana Pereira da Silva, 40. Natural de Santo André. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Analista de sistemas. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

SÃO BERNARDO

Malzina José Gama Leite, 91. Natural de Garça (São Paulo). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério São Sebastião, em Suzano (São Paulo).

Maria da Conceição Cruz, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.

Margarida Dedoné Mariano, 82. Natural de Santa Eudóxia, Distrito de São Carlos (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 14, em Santo André. Jardim da Colina.

Amarina Fercundes da Silva, 81. Natural de Gravatá (Pernambuco). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 14, em São Bernardo. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Maria Martins dos Sants, 77. Natural de Avaré (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 14. Cemitério da Paulicéia.

Antonia Rodrigues Araujo, 74. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Afonso Ferreira dos Santos, 69. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Joana Dark, 67. Natural de Itaporanga (Paraíba). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Lídio Beliziario de Lira, 66. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Manoel Aparecido Alves Ribeiro, 64. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Eva Maria Dutra da Rosa, 62. Natural de Ipanema (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

Fernando Antonio da Silva, 62. Natural de Areias (Paraíba). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Phoenix.

José Carlos Gomes de Souza, 61. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.



D I A D E M A

Alice Caldeira Rodrigues, 87. Natural de Penápolis (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

José Augusto Paulo, 85. Natural de Presidente Bernardes (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Claudite Antonia Campos do Nascimento, 77. Natural de Macarani (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 14. Vale da Paz.

Salete Aparecida de Campos Camargo, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Jonas dos Santos Paiva Filho, 18. Natural de Diadema. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.