Obituário - 16 de outubro de 2021

16/10/2021 | 00:05



Vito Sapuppo (Vitinho)

(9-5-1946 - 8-10-2021)

Faleceu em Serra Negra (São Paulo), aos 75 anos, Vito Sapuppo (Vitinho), com raízes em Santo André e que integrava a Turma da Esquina e Napolitano, na Vila Assunção. Alcinio Cranchi, coordenador do movimento dos antigos colegas do bairro, informa que Vitinho era primo e homônimo de outro membro da turma, Vito Sapuppo (Vitão). Vitinho foi velado e sepultado dia 9 de outubro no Cemitério Cristo Redentor, em Vila Pires, Santo André.

SANTO ANDRÉ

Ednéa Philomena Machado, 91. Natural de Dourado (São Paulo). Residia na Vila Alpina, em São Paulo, Capital. Dia 12, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Waldomiro Marchiori, 84. Natural de Boraceia (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lucília de Souza Barbosa, 78. Natural de Estrela do Sul (Minas Gerais). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 12, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

Sandra Pereira da Silva, 54. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Auxiliar de serviços gerais. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Virginia de Souza Amaral, 91. Natural de Santos (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 12. Cemitério da Paz, no Morumbi, em São Paulo.

Orlando Jacomas, 88. Natural de Cravinhos (São Paulo). Resdia na Vila Liviero, em São Paulo, Capital. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo, Capital.

João Miguel Carapino, 85. Natural de Avaí (São Paulo). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Alvina Borges de Almeida, 76. Natural de Bom Jesus da Lapa (Bahia). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Alice Ribeiro de Almeida, 69. Natural de Maracaí (São Paulo). Resdia no Jardim Belita, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Luiz Carlos Massaropi, 68. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

Vera Lucia Pinheiro, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Francisca de Oliveira Silva, 59. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Autônoma. Dia 12, em Santo André. Vale da Paz, em Diadema.

Laércio Caetano de Souza, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Zanzalá, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Luis Gonsaga da Silva, 67. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Marcio Maria Rezende, 62. Natural de Piranga (Minas Gerais). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Evani Rodrigues Gomes Barreto, 50. Natural de Barra do Mendes (Bahia). Residia em Utinga, Santo André. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Hilda Francisca Bendasoli, 90. Natural de Batatais (São Paulo). Residia no Jardim Melo, em São Paulo, Capital. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisco Paulo da Silva, 71. Natural de Iguatu (Ceará). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Irani Ribeiro da Silva, 65. Natural de Itapetinga (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 12. Vale da Paz.



RIBEIRÃO PIRES

Ubaldo Minelli, 88. Natural de Jardinópolis (São Paulo). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 12. Vale da Paz, em Diadema.

Julia Pereira da Silva, 77. Natural de Patis (Minas Gerais). Residia na Vila Amélia, em Ribeirão Pires. Dia 12, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.