Mônica Benini compartilha registros do nascimento da filha: Uma avalanche de sentimentos

15/10/2021 | 11:10



Junior Lima usou as redes sociais para anunciar o nascimento da filha, Lara. Na última quinta-feira, dia 14, a esposa do artista, Mônica Benini, também registrou a chegada da caçula em seu perfil do Instagram:

Lara chegou!!!! No dia 10 de outubro de 2021, às 2 horas e 17 minutos, cheia de saúde? como uma avalanche de sentimentos. Chegou mostrando que não veio pra completar nossa família à toa. Já ressignificou, transformou e ensinou um tanto? Sou pura gratidão e amor! Bem-vinda, filha! Obrigada, obrigada, obrigada por ter nos escolhido. Proteção.

Mônica ainda usou o Instagram Stories para publicar uma comparação entre os dois filhos: Otto, que tem quatro anos de idade, e Lara. A esposa de Junior Lima postou fotos dos dois recém-nascidos e escreveu:

Otto - 1 de outubro de 2017. Lara - 10 de outubro de 2021.