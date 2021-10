Chris Martin e Dakota Johnson são clicados de mãos dadas em rara aparição

15/10/2021 | 11:10



Apesar de serem super discretos, o casal formado por Chris Martin e Dakota Johnson já ganhou nossos corações. Justos desde 2017, os dois são vistos juntos pouquíssimas vezes em público e uma delas foi na última quinta-feira, dia 14, quando os pombinhos surgiram de mãos dadas pelas ruas de Londres.

O vocalista do Coldplay estava de boné, look social e tênis, enquanto a atriz de Cinquenta Tons de Cinza exibiu um vestido de paetês com o paletó do namorado por cima.

Fofos, né?!