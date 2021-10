Yasmin Brunet nega vídeo íntimo e lamenta atitude da sogra: Não teria nada que me envergonhar

15/10/2021 | 10:10



A polêmica continua! Após Simone Medina ter tido supostas conversas vazadas pelo colunista Leo Dias, Yasmin Brunet se manifestou sobre as acusações que a sogra fez nas mensagens. Vale lembrar que a mãe de Gabriel Medina chegou a dizer que a modelo teria tido relações com mulheres e afirmou ter vídeos íntimos dela com outro rapaz.

Através de suas redes sociais, ela declarou:

Em respeito aos meus fãs e do Gabriel, eu quero me manifestar sobre algumas notícias que saíram essa semana. Uma delas diz que existiria um vídeo íntimo meu em posse de uma familiar do meu marido. Essa informação não procede. Não existe tal material. E nunca existiu. No entanto, eu preciso ressaltar que, mesmo que existisse, é lamentável querer diminuir uma mulher por exercer sua sexualidade. Lutamos para sermos livres para fazer o que quisermos, para ocupar lugares que nos foram negados por anos e mais anos... Para sermos donas de nossos corpos e desejos.

E continua:

Não teria nada que me envergonhar e nenhuma mulher também teria. Não compactuo com o machismo. Assim como a minha vida também não tem espaço para homofobia. Uma outra mentira criada para me atacar seria sobre um suposto relacionamento homoafetivo. Como se viver um amor fosse algo que me ofenderia... e me entristece esse tipo de atitude nos dias de hoje. Eu prezo pelo respeito às mulheres e por todos aqueles que vivem seus amores.

Mais conversas vazadas

Yasmin mal se pronunciou e outra suposta conversa de Simone foi compartilhada por Leo Dias. Dessa vez, nas mensagens, a mãe de Medina se defende das acusações de ter se aproveitado na fortuna do filho.

A primeira mensagem faz referência ao fato do surfista ter se afastado da mãe.

Tetinha secou.

Simone teria respondido:

Não, querida, pelo contrário. Estamos vivendo melhor, fica tranquila. A teta é minha, quem mamou foram eles [os filhos]. Ele [Gabriel] também não é galinha dos ovos de ouro. A galinha sou eu, ele é só o ovo.

Eita!