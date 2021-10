Príncipe William faz rara aparição nas redes sociais e revela vontade de vir ao Brasil: Adoraria ir

15/10/2021 | 10:10



O Príncipe William fez uma rara aparição nas redes sociais nesta sexta-feira, dia 15, e falou sobre o Brasil - por vídeo ele foi convidado para vir para terras brasileiras e o príncipe revelou que adoraria para cá.

- Adoraria ir ao Brasil. Há anos que desejo ir para lá e agora vou me dar uma boa desculpa para ir e ver Daniel Alves, membro do conselho que está fazendo um trabalho fantástico, afirmou, se referindo ao projeto Earthshot Prize, que tem o objetivo de criar soluções criativas em prol do meio ambiente.

Nós iríamos adorar ter a presença real em nossas terrinhas, não é mesmo?