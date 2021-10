Camila Cabello e banda Bastille são confirmados em Rock in Rio 2022

15/10/2021 | 09:10



E mais duas atrações confirmadas no Rock in Rio 2022! Camila Cabello e a banda inglesa Bastille estão confirmadíssimos no dia 10 de setembro, no Palco Mundo - os dois artistas estão fazendo a sua estreia no festival.

A banda Bastille já esteve em terras brasileiras no Lollapalooza de 2015 e é formada pelo vocalista Dan Smith, o tecladista Kyle Simmons, o baixista e guitarrista Chris Wood.

Já Camilla se tornou a nossa queridinha desde que saiu do reality The X Factor, em 2012 . A namorada do Shawn Mendes, 24 anos de idade, já foi premiada no Billboard Music Awards, Grammy Latino e no American Music Awards. Quem pode, pode!