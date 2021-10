Oscar 2022: confira os filmes selecionados pelos países

15/10/2021 | 08:43



Ainda que o Oscar 2022 esteja marcado apenas para 27 de março do ano que vem, já é possível dizer que a corrida pela estatueta dourada começou - pelo menos, na categoria de Melhor Filme Internacional. Vários países já selecionaram os títulos para concorrer uma vaga na cobiçada categoria vencida por Druk: Mais Uma Rodada em 2021.

A decisão do Brasil, enquanto isso, está marcada para acontecer nesta sexta-feira, 15, com produções como 7 Prisioneiros, A Nuvem Rosa e Deserto Particular na disputa.

A seguir, confira todos os filmes já selecionados e os seus respectivos países:

*Albânia: Three Lions Heading to Venice, Jonid Jorgji;

*Alemanha: I'm Your Man, Maria Schrader;

*Armênia: Should the Wind Drop, Nora Martirosyan;

*Áustria: Great Freedom, Sebastian Meise;

*Bulgária: Fear, Ivaylo Hristov;

*Camboja: White Building, Kavich Neang;

*Canadá: Drunken Birds, Ivan Grbovic;

*Colômbia: Memória, Apichatpong Weerasethakul;

*Croácia: Tereza37, Danilo Serbedzja;

*Coreia do Sul: Escape from Mogadishu, Ryoo Seung-wan;

*Equador: Submersible, Alfredo León León;

*Eslováquia: 107 Mothers, Péter Kerekes;

*Eslovênia: Sanremo, Miroslav Mandic;

*Espanha: El Buen Patrón, Fernando Leon de Aranoa;

*Finlândia: Compartment No. 6, Juho Kuosmanen;

*França: Titane, Julia Ducorneau;

*Geórgia: Brighton 4th, Levan Koguashvili;

*Grécia: Digger, Georgis Grigorakis;

*Holanda: Do Not Hesitate, Shariff Korver;

*Hungria: Post Mortem, Péter Bergendy;

*Irlanda: Shelter, Seán Breathnach;

*Israel: Let There Be Morning, Eran Kolirin;

*Japão: Drive My Car, Ryusuke Hamaguchi;

*Kossovo: Hive, Blerta Basholli;

*Macedônia do Norte: Sisterhood, Dina Duma;

*Malawi: Fatsani: A Tale of Survival, Gift Sukez Sukali;

*Malta: Luzzu, Alex Camilleri;

*Marrocos: Casablanca Beats, Nabil Ayouch;

*Peru: Powerful Chief, Henry Vallejo;

*Polônia: Leave no Traces, Jan P. Matuszynski;

*Quirguistão: Shambala, Artykpai Suyundukov;

*República Checa: Zátopek, David Ondrícek;

*Sérvia: Oasis, Ivan Ikic;

*Somália: The Gravedigger's Wife, Khadar Ahmed;

*Suíça: Olga, Elie Grappe;

*Taiwan: The Falls, Chung Mong-hong;

*Tunísia: Golden Butterfly, Abdelhamid Bouchnak;

*Ucrânia: Bad Roads, Nataliia Vorozhbyt.