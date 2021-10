A questão Auricchio

Do Diário do Grande ABC



14/10/2021



Quase um ano após o pleito que escolheria o prefeito de São Caetano no quadriênio 2021-2024, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) finalmente marcou a sessão de julgamento da ação que pode definir se o vencedor da eleição, José Auricchio Júnior (PSDB), pode assumir a cadeira. Será passo fundamental para a cidade, uma das mais importantes do Brasil, recuperar sua estabilidade política, totalmente abalada pela cassação dos 42,8 mil votos dados ao tucano. Hoje, o Palácio da Cerâmica é ocupado interinamente pelo vereador Tite Campanella (Cidadania), cuja ausência da legitimidade proporcionada pelas urnas está na origem de boa parte de suas dificuldades de administrar o município.

No último domingo, o Diário publicou reportagem mostrando que o processo de Auricchio estava parado havia dois meses. Ontem, o ministro Luís Felipe Salomão pautou o julgamento virtual para a próxima sexta-feira, 22 de outubro. A corte máxima eleitoral definirá se o tucano poderia ter disputado o pleito, já que estava inelegível por ter sido condenado por irregularidades na prestação de contas da eleição anterior, em 2016 – suas principais doadoras eram duas senhoras aposentadas, uma delas, inclusive, recebia auxílio do Bolsa Família do governo federal. Condenado em duas instâncias, o político concorreu amparado em liminar do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo).

A torcida da maior parte da população são-caetanense é para que nenhum dos sete ministros do plenário do TSE peça vista do processo, medida capaz de atrasar ainda mais a definição do resultado da eleição de 2020. Ninguém aguenta mais esperar. Outras cidades paulistas que enfrentaram a mesma questão já estão com a situação definida. Se o recurso de Auricchio for julgado improcedente, que o TRE-SP marque a eleição suplementar para a população escolher seu prefeito para o restante do mandato. Se o tucano for absolvido, que a Justiça lhe garanta a posse imediata, validando o que as urnas escolheram quase um ano atrás. São Caetano não pode mais esperar.