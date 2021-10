Valorização: a melhor homenagem

Do Diário do Grande ABC



14/10/2021 | 23:59



No Brasil, o Dia do Professor é celebrado hoje, 15 de outubro, homenageando estes profissionais que não somente participam da formação do conhecimento, mas também do desenvolvimento do caráter, do pensar e da maneira de conviver com o mundo. A data é marco da luta em defesa da qualidade da Educação.

Mas não basta parabenizar e aplaudir, a valorização tem que ser para valer, com ações que incentivem a permanência do profissional na carreira docente, motivem a formação continuada e garantam boas condições de trabalho e melhores salários.

Em São Caetano, com a intenção de implementar plano de carreira para o funcionalismo da educação, está prevista a possibilidade de que os educadores cumpram um terço da jornada de trabalho fora da sala de aula para atividades extraclasse, essencial para a elaboração de tarefas, planejamento e aperfeiçoamento profissional, além da realização de concurso público para a contratação de mais profissionais em 2022.

A Câmara também é protagonista no debate na valorização dos profissionais da área, dialogando com os educadores e criando comissões que se debruçam pelos temas que afetam diretamente a categoria, como a recém-criada comissão para discutir o tema do abono, que vem realizando reuniões com representantes da educação de nossa cidade.

Outras formas de valorizar a experiência profissional de professores que estão trilhando a carreira e mantê-los sempre atualizados são oferecer programas de educação continuada com incentivos na pós-graduação e instituir políticas de progressão salarial de acordo com o grau e a quantidade de títulos que o professor obtiver.

Portanto, estabelecer conjunto de estratégias de interação com os profissionais atreladas a plano de carreira consistente não apenas fomenta a permanência dos professores na instituição, como favorece parceria saudável e efetiva, aproximando toda a comunidade escolar: alunos, família e escola.

Em tempos de pandemia de Covid-19, que mudou a rotina de milhões de pessoas em todo o mundo, esta data é celebrada com a maioria dos educadores se desdobrando em aulas virtuais, lutando pela educação, pela vida e pela valorização da categoria, fundamental para o desenvolvimento econômico e social do País.

A suspensão das aulas presenciais em todo o País trouxe nova realidade para alunos e professores, deixando claro o papel do professor na formação de cidadãos e a importância do ambiente escolar nesse processo, além de evidenciar, seja no ensino presencial ou no ensino a distância, a importância do educador.



Pio Mielo é professor de matemática e finanças e presidente da Câmara Municipal de São Caetano.



PALAVRA DO LEITOR

Nunca trabalhou

Em uma de suas aparições – desta vez, por incrível que possa parecer, não foi em motociata nem para defender os filhos das milhares de acusações –, Bolsonaro disse que ‘vagabundo adora depender do Estado’. Esqueceu ele de dizer em qual empresa ele e seus filhos trabalharam. Passaram a vida toda à custa do Estado. Acabe-se com todos esses sanguessugas, inclusive e principalmente com a ‘familícia’.

Adão Mariano Marão

Diadema



Volta às aulas

Tudo voltou ao normal, comércio, bares e restaurantes, estádios de futebol, eventos. Por que as escolas não querem voltar (Setecidades, ontem)? Saudades da rede pública de ensino quando não existia essa tal Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), antro de esquerda.

Moyses Cheid Junior

Capital



Desrespeito – 1

Se tem alguém que desrespeitou o Brasil este alguém chama-se Jair Messias Bolsonaro, desde sempre inútil representante, e seus eleitores persistentes no erro, cabos eleitorais, bots e passadores de pano de seus feitos mesquinhos, torpes e hediondos (Arcebispo desrespeitou, ontem). O Arcebispo de Aparecida disse a verdade, que dói aos tristes bolsonaristas, falsos patriotas, falsos cristãos, armados de mentiras, violência e má-fé.

Ricardo Barreto

São Bernardo



Desrespeito – 2

Triste e ao mesmo tempo compreensível ler bolsonarista chamando o presidente de ‘cristão’. Triste porque percebe-se que continuam desinformados, aliás, desde sempre. Compreensível porque também percebe-se que eles preferem se manter assim, em outro mundo. Cristão alguém que prega a população armada? Cristão quem zomba da vida do semelhante? Cristão quem troca de mulher como troca de roupa? Cristão quem acoberta falcatruas dos filhos? Cristão quem não age – tendo o poder para isso – para evitar as mais de 600 mil mortes? O batismo dele em tanque de água com o falso profeta Edir Macedo foi teatrinho para enganar os evangélicos. Até ele mesmo já disse isso. O missivista que escreveu isso deve viver no mundo da Lua. E ainda disse que Bolsonaro é honesto. Tenho pena desse tipo de pessoa.

Igor Evangelista

Mauá



Insensível

Bolsonaro mostra sua insensibilidade ao vetar projeto de distribuição de absorventes femininos aos segmentos de baixa renda. É mais uma demonstração de que projetos sociais não fazem parte do seu programa de governo.

Uriel Villas Boas

Santos (SP)



Alcolumbre

O senador Davi Alcolumbre parece aquela criança que é a dona da bola e então só ela decide se quer brincar, digo, votar. Não é voto unitário, e sim de todos os senadores. Deixe que decidam e pare de molecagem!

Tânia Tavares

Capital



STF e Alcolumbre

Estou só observando o esgar de satisfação e escárnio da oposição e eleitores oposicionistas quando assistem ao deprimente espetáculo que ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e Alcolumbre oferecem à população quando se referem, de maneira mentirosa e ofensiva, ao presidente Bolsonaro, menosprezando-o. Posso até ouvi-los dizer: ‘Vocês (nós) não esperavam por isso, mas é isso que vocês vão ganhar!’ É absolutamente degradante manietar presidente justamente por não permitir que seus detratores continuem a corromper todo o sistema. Por isso é tão odiado! Até quando Alcolumbre sabotará o presidente da República e continuará impune? Enquanto o STF continuar rasgando as páginas da Constituição Alcolumbre estará bem agasalhado debaixo das fedidas togas. Eu, e muitos como eu, já não suporto mais tanta humilhação. Bolsonaro tem treinamento militar, usa de estratégia, resiste a tudo. A tudo mesmo, presidente?

Mara Montezuma Assaf

Capital