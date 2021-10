Filho de Grecco, Anderson se filia ao PL de Clóvis Volpi

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



15/10/2021 | 00:28



Filho do ex-prefeito Luiz Carlos Grecco (morto em fevereiro), Anderson Grecco anunciou sua filiação ao PL. A solenidade foi liderada pelo prefeito Clóvis Volpi (PL), com participação do presidente da Câmara, Guto Volpi (PL), e do deputado estadual Thiago Auricchio (PL).



Anderson foi secretário de Cultura do ex-prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB, atualmente secretário de Administração em São Bernardo) e apoiou a tentativa de reeleição do tucano. Nas últimas semanas, porém, intensificou as conversas com o grupo de Volpi. Em agosto, participou de cerimônia de batismo do Parque Municipal Professor Luiz Carlos Grecco, o antigo Pérola da Serra, no Jardim Pastoril.



“Venho para uma família vitoriosa que é o PL de Ribeirão Pires e muito me honra fazer parte dela. Tenho observado desde o início a gestão do professor Clóvis Volpi, vejo a cidade em movimento, em pleno desenvolvimento, com ações positivas, um governo ativo e vários projetos anunciados. Como morador, já torcia pelo sucesso. Agora tenho muito mais vontade de ajudar, de trabalhar”, comentou Anderson.



Volpi afagou o novo filiado. Disse que sua missão é buscar “novos talentos”, mas que essas novas figuras tenham “idoneidade, moralidade, carinho com a cidade, amor por Ribeirão”. “Precisamos rejuvenescer a política. Não podemos implementar um rejuvenescimento para queimar o nome da cidade”, disse. “O PL governa a cidade de forma extremamente transparente e segura. Podemos assegurar que a cidade está se recuperando. Estamos trabalhando da mesma forma que você e seu pai sempre fizeram, com muito amor pela cidade.”



Grecco e Volpi dividiram por anos as atenções da política local, juntamente com o ex-prefeito Valdirio Prisco (morto em 2012). Foram aliados na gestão Prisco, entre 1993 e 1996. Na eleição de 1996, houve o rompimento – naquele pleito, Maria Inês Soares (PT) aproveitou a divisão no grupo governista para levar o PT ao comando do Paço. A rixa durou anos. Grecco, inclusive, se aliou a Prisco e tentou, sem sucesso, impedir a vitória de Volpi em 2008, quando o hoje prefeito exerceu seu primeiro mandato em Ribeirão Pires.



Anderson Grecco foi candidato a deputado estadual em 2010, pelo PP, e teve 3.570 votos.