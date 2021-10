Câmara de Diadema volta a trocar celulares

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



15/10/2021 | 00:20



A Câmara de Diadema, presidida por Josa Queiroz (PT), comprou novos celulares para os parlamentares, apenas dois anos depois de ter trocado os aparelhos de cada vereador e a despeito de as finanças municipais ainda sentirem os reflexos da pandemia. Em agosto, a casa gastou R$ 42 mil para adquirir 25 smartphones.



Vencedora do pregão eletrônico, a Telefônica Brasil S.A./Vivo fechou contrato com o Legislativo de Diadema para fornecer cada aparelho por R$ 1.680. Os celulares são de modelo Samsung Galaxy A32, lançado neste ano pela fabricante. Os aparelhos serão destinados para cada um dos 21 vereadores. O restante, a assessores lotados na presidência.



Tem apenas dois anos que a casa trocou os celulares dos parlamentares. O Diário revelou em 2019 que o Legislativo, então presidido por Pretinho do Água Santa (DEM), promoveu licitação para comprar celulares novos para os vereadores. Na ocasião, gastou R$ 33,5 mil. Também foi naquele ano que a Câmara diademense instituiu o 13º salário para os parlamentares.



Desde o início da atual gestão, o governo do prefeito José de Filippi Júnior (PT) tem reclamado da delicada situação financeira do município – chegou a criar fundo destinado ao pagamento de restos a pagar e contingenciou boa parte do orçamento. Recentemente, a base governista emplacou a aprovação de reajustes no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e a recriação da taxa do lixo como forma de incrementar a receita.



O Diário revelou no domingo que os municípios da região já registram reação fiscal após as instabilidades causadas pela crise sanitária, mas veem os números com ceticismo e cautela em decorrência da inflação. Para este ano, o Parque do Paço reservou R$ 42,8 milhões em orçamento para a Câmara até o fim do exercício.



Questionado sobre os motivos dos gastos, o Legislativo diademense minimizou o fato. “A atual gestão implementou série de medidas visando reduzir os custos da atividade parlamentar, dos quais destacamos a revisão dos contratos da Câmara, que proporcionaram a devolução de R$ 200 mil ao Executivo; a revisão no sistema de telefonia, com o desligamento de 27 linhas obsoletas e instalação de 130 novos ramais com uma redução de custo em cerca R$ 30 mil por ano, além da renegociação da gestão da folha de pagamento com a Caixa Econômica Federal, que também gerou economia de R$ 90 mil”, justificou a casa, por nota. “Visando a melhoria do atendimento dos munícipes, estamos investindo uma pequena parte dos valores economizados na modernização de todo o parque tecnológico da Câmara, com a troca dos computadores por máquinas mais modernas e com a aquisição dos novos aparelhos de telefonia celular, mais eficientes que os anteriores”, finalizou.



Ainda em 2020, a casa despendeu recursos para a instalação de painel de votação eletrônico e para compra de tablets.