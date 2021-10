McDonald's começará a vender hambúrgueres vegetais em novembro nos EUA

14/10/2021 | 16:53



O McDonald's anunciou que vai iniciar a venda do novo hambúrguer vegetal da rede em oito restaurantes norte-americanos, a partir do dia 3 de novembro. A ação faz parte da parceria com a Beyond Meat, que teve uma valorização de 3% nas ações ao longo da manhã desta quinta-feira, 14.

O hambúrguer, que é feito à base de ingredientes vegetais, como ervilha, arroz e batata, em vez de carne bovina, será testado nos Estados da Califórnia, Texas, Iowa e Luisiana.

O chamado "McPlant" já está sendo vendido na Suécia, Dinamarca, Holanda e Reino Unido.