Suspenso, João Paulo desfalca Santos na 'decisão' diante do Sport no domingo

14/10/2021 | 16:43



O técnico Fabio Carille não poderá contar com João Paulo na meta do Santos na 'decisão' diante do Sport, domingo, no Recife, às 20h30, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A súmula da partida contra o Atlético-MG, quinta-feira, no Mineirão, registrou um cartão amarelo para o goleiro, que passou a acumular três punições. O time de Vila Belmiro perdeu, de virada, por 3 a 1.

João Paulo foi advertido aos 22 minutos da etapa final "por desaprovar com gestos e palavras as decisões da arbitragem", escreveu o juiz Paulo Roberto Alves Junior, referindo-se à marcação do pênalti, que propiciou o empate para o time mineiro.

Com João Paulo impossibilitado de atuar, Carille deverá escalar Jandrei, que poderá fazer sua estreia na equipe. O goleiro, de 28 anos, foi contratado pelo Santos no fim de agosto, vindo do Genoa, da Itália.

Natural de Itaqui, no Rio Grande do Sul, Jandrei atuou pela base do Internacional, mas começou a carreira no Novo Hamburgo. Após uma passagem pelo Atlético Tubarão, chegou na Chapecoense em 2017, onde foi destaque e chamou a atenção do Genoa. Após ser contratado pelo clube italiano em 2019, o jogador foi emprestado para o Athletico-PR em 2020.

O jogo contra o Sport será decisivo para o Santos na luta contra o rebaixamento. O time soma 28 pontos e está em 16º lugar na classificação do Campeonato Brasileiro. Os pernambucanos têm 26 pontos, em 18º.