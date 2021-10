Zagueiro Bruno enaltece período no profissional do EC São Bernardo

Do Diário do Grande ABC



14/10/2021 | 16:44



O Zagueiro Bruno, 19 anos, do EC São Bernardo, que atualmente atua pelo sub-20, com o qual dispurta o Campeonato da categoria, tem agora a oportunidade de treinar com o elenco do profissional. Agradecido ao clube pela confiança, o jogador faz questão de enaltecer a experiência neste início de carreira.

“Está sendo um convívio incrível, já que o grupo me acolheu muito bem. Sei que a Copa Paulista é disputada, mas nosso elenco vem trabalhando forte no dia a dia para conseguir a vaga na próxima fase. Tenho certeza que essa experiência vai agregar na minha carreira”, projetou.

O Cachorrão ocupa a terceira posição do Grupo 3 da competição, com seis pontos, e precisa de uma vitória na última rodada para avançar à próxima fase. A equipe enfrenta o Santos, terça-feira, às 15h, na Vila Belmiro. O Primavera, segundo colocado, com sete pontos, duela com o São Bernardo FC.