Datena confirma saída da Band para investir na vida política em 2022

14/10/2021 | 16:10



O fim de uma era se aproxima! Depois de muita especulação e da confirmação de que José Luiz Datena é pré-candidato à Presidência para as eleições de 2022, o apresentador acabou confirmando ao vivo que pretende deixar a TV Bandeirantes para seguir na vida política.

De acordo com o colunista Leo Dias, Datena deu a notícia durante o programa Brasil Urgente da última quarta-feira, dia 13, confirmando que pretende seguir com sua candidatura e que, para isso, terá que deixar a emissora. Em seu anúncio, ele ainda afirmou que pretende ser um bom brasileiro, e explica o motivo de ter demorado para se candidatar:

- Meu único interesse em entrar na política é público, de ser um bom brasileiro ? enquanto você não entrar na política, o mau político continuará lá e ele vai ocupar o lugar do bom político. Um dia, um político importante disse que o político tem senso ridículo. O outro me disse que político não pode ter ética. Por essas frases e outras eu não entrei para a política até agora.

Até o momento, a Band ainda não se pronunciou sobre a saída do apresentador e nem sobre quem pretende apontar como substituto para comandar o Brasil Urgente - embora Datena tenha afirmado que não há chances de o programa chegar ao fim com sua saída. Uma data para a despedida oficial do jornalista também não foi anunciada.

Procurados, representantes da emissora ainda não retornaram o contato.