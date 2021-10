Vendas da indústria de materiais de construção têm 3ª queda mensal consecutiva

14/10/2021 | 15:53



Após as vendas de materiais de construção terem disparado nos meses subsequentes à chegada do covid-19, o setor está experimentando um esfriamento. As vendas da indústria em setembro caíram 0,7% na comparação com agosto, o que representa a terceira redução mensal consecutiva. Na comparação com setembro do ano passado, houve baixa de 3,7%. Os dados são Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat).

A queda na atividade na comparação anual já era esperada, segundo o presidente da Abramat, Rodrigo Navarro, por conta da base de comparação mais alta. As vendas de materiais no segundo semestre do ano passado tiveram um cresceram rapidamente, sustentada pela concessão do auxílio emergencial e pelo interesse da população e reformar as moradias, já que estavam passando mais tempo em casa.

Por outro lado, a redução das vendas na comparação com os meses imediatamente anteriores é um fato novo. Na visão de Navarro, isso pode estar relacionado ao movimento inverso: com o avanço da vacinação, as pessoas têm saído mais de casa e gastado mais com outros bens e serviços que estavam reprimidos.

A pesquisa da Abramat mostrou ainda que as vendas tiveram alta de 15,2% no acumulado de janeiro a setembro de 2021 em relação ao mesmo período de 2020. A associação espera que o setor feche 2021 com alta de 8%.