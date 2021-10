Nanda Costa e Lan Lahn mostram quartinho das filhas pela primeira vez

14/10/2021 | 15:10



Aumentar a família é sempre uma grande alegria para os papais de plantão. Mas algumas celebridades acabam não só tendo um filho, como dois - ou até mesmo três - ao mesmo tempo. Esse é o caso, por exemplo, de Nanda Costa e Lan Lahn.

Em entrevista para Casa Vogue, o casal mostrou pela primeira vez o quartinho das crianças. A atriz, que está grávida de gêmeas, contou que o ambiente ganhou decoração lúdica e cores vibrantes.

A história do quartinho teve início com o desejo de termos os planetas, as estrelas e o universo. Somos artistas, lúdicas, sonhávamos com um cantinho especial, que fosse aconchegante, divertido e mágico, para recebermos as meninas, disse.

Cada detalhe foi pensando com muito amor e cuidado. As nossas memórias, nossas origens e tudo que acreditamos está presente nas referências, completou a cantora.

Fofas, né?!