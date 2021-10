Obituário - 15 de outubro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



15/10/2021 | 00:05



SANTO ANDRÉ

Lazara Luiza de Freitas, 98. Natural de Barretos (São Paulo). Residia no Jardim Europa, em Santo André. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Amália Rossi, 96. Natural da Itália. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Lipari, 90. Natural de Itatinga (São Paulo). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Sebastião Silveira Lara, 88. Natural de Saltinho (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 11, em Santo André. Jardim Colina da Paz, em Itapetininga (São Paulo).

Nair Veronesi Zarate, 85. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Germano dos Santos, 86. Natural de Potirendaba (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odette de Moraes Bonucci, 85. Natural de Santo André. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Torres Botelho, 84. Natural de Guariba (São Paulo). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Floracy Cedro Bráulio, 79. Natural de Lençóis (Bahia). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

João Ribeiro de Andrade, 78. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Mário Geraldo Pinto, 77. Natural de Formiga (Minas Gerais). Residia na Vila Dora, em Santo André. Dia 11, em São Bernardo. Memorial Phoenix.

Jeanete Terezinha Jayme, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José Santos, 67. Natural de Cedro de São João (Sergipe). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Elson Almeida de Aquino, 66. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Barros Pereira, 65. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Irene Antunes Fittipaldi, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério da Quarta Parada, na Capital.

Cecília de Oliveira Fernandes, 90. Natural de Cristina (Minas Gerais). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

João Capecci, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, Capital.

Léia Rodrigues Ferreira, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 11. Crematório Santa Catarina, em Jandira (São Paulo).

Julio Lopes, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

José Sebastião da Silva, 83. Natural de Ibiassucê (Bahia). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Joel Souza Cardoso, 83. Natural de Dario Meira (Bahia). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Doraci Agostinho, 78. Natural de Santo Antonio de Posse (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio José Lucas, 75. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.

João Maia dos Santos, 74. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Dilza Maria de Jesus da Silva, 72. Natural de Boa Nova (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Tereza Rodrigues Dantas Santos, 69. Natural de Jacaraci (Bahia). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério Municipal de Jacaraci.

Irinusia Rodrigues de Almeida, 65. Natural do Estado de Alagoas. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Wilson Franco, 63. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Sapopemba, em São Paulo, Capital. Dia 11, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Liliane Aparecida Fregonezi de Melo, 61. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Maria de Fátima Lincoln do Amaral, 64. Natural de Sorocaba (São Paulo). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Cristina Furlan Carropino, 49. Natural de São Caetano. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Anna Maria Cunha Ruiz, 80. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Izabel Maria Fernandes, 80. Natural de Machado (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Luciano Fernandes de Oliveira Junior, 74. Natural de Tupã (São Paulo). Residia na Vila Alpina. Dia 11, em Diadema. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Cícera de Sousa Lima, 55. Natural de Lavras da Mangabeira (Ceará). Residia no bairro Taboão. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Aleticiano Sá, 49. Natural de Senador Pompeu (Ceará). Residia no bairro Eldorado. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Felipe Alves da Silva, 24. Natural de Diadema. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.



M A U Á

Luiz Carlos Pereira da Silva, 58. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 11, em Santo André. Vale dos Pinheirais.