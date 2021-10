Megaoperação detém 80 pessoas e recupera 62 veículos durante o feriado

Da redação

Diário do Grande ABC



14/10/2021



Foi divulgado os resultados da Megaoperação Grande ABC Mais Seguro - Feriado Prolongado de "Nossa Senhora Aparecida” que ocorreu desde a última sexta feira (08) até a madrugada de quinta-feira (14), em todo o grande ABC, pelas estradas da Anchieta, Imigrantes e no Rodoanel e nas principais vias e acessos, concentrando em aumentar o policiamento.

O período da Megaoperações contou com um grande contingente de Policiais Militares do BAEP, Força Tática, ROCAM, Cavalaria, drones e também com o Policiamento Rodoviário.

A operação resultou na prisão de 80 criminosos, dos quais, 12 criminosos já eram procurados pela justiça e os outros 68 criminosos foram presos em flagrante. As operações também apreenderam de mais 1,6 Kg de drogas, cinco armas de fogo, dois simulacro de arma de fogo, duas facas, nove aparelhos celulares, três máquinas de caça níquel e ainda a recuperação de 62 veículos que haviam sido roubados.

O comandante do CPA/M-6, Coronel Hélio, disse que a ações como essa serão permanentes em feriados prolongados, uma vez que contribuem em muito no combate aos crimes pela região.