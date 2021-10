Gabriel Medina possui mais de 100 milhões de reais em patrimônio

14/10/2021 | 13:11



As polêmicas na família Medina não param! Segundo informações do colunista Leo Dias, a briga da família possui mais de 100 milhões de reais em jogo, valor que foi acumulado pelo atleta em seus patrimônios.

O colunista também aponta que, de acordo com a revista Stab, referência no surfe, Gabriel Medina é o surfista mais bem pago do mundo desde 2018.

No levantamento feito em maio de 2021, ele alcançou um salário anual estimado em dois milhões e 200 mil dólares, algo em torno de 12 milhões de reais, considerando prêmios de torneios e campanhas publicitárias.

No entanto, os dados foram analisados antes das Olimpíadas de Tóquio e do Circuito Mundial de Surfe na Califórnia, o que pode ter gerado aumento de 50% nas contas, fazendo com que o atleta acabe o ano de 2021 com um acúmulo de aproximadamente 18 milhões de reais.

Toda esta riqueza aumenta as polêmicas em torno da briga da família do surfista, que envolve problemas entre a mãe, Simone, a nora, Yasmin Brunet, e outros membros da família.