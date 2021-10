Gusttavo Lima surge com novo penteado e divide opiniões na web: É peruca?

14/10/2021 | 13:11



Gusttavo Lima decidiu apostar na peruca? Alguns internautas acreditam que sim! Na tarde da última quarta-feira, dia 13, o cantor surgiu no Instagram com um penteado completamente diferente, ostentando os cabelos bem mais volumosos. Enquanto alguns aprovaram a mudança no visual, teve quem apostasse que aqueles não eram os fios do artista!

O clique - que conquistou mais de um milhão e 350 mil curtidas até o fim da manhã desta quinta-feira, dia 14, e que você pode conferir abaixo - atraiu os mais diversos comentários, com fãs pedindo indicação de produtos capilares e também perguntando se o cabelo era de Gusttavo mesmo:

Passa o shampoo que você está usando para nós, escreveu um seguidor;

Amei o cabelo, elogiou outro;

Ficou ainda mais gato com esse cabelo, disparou uma fã;

Não ficou legal esse cabelo, não, criticou um internauta;

Está parecendo peruca, apontou outro;

É peruca?, indagou outra seguidora.

E aí, acha que o cantor decidiu apostar na lace?