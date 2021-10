Luan Santana fala de chácara que comprou no interior de São Paulo: Tem até haras

14/10/2021 | 13:10



Não são apenas os famosos gringos que possuem mansões de dar inveja! As celebridades brasileiras também são donas de verdadeiras mansões e alguns fazem questão de mostrar para o público onde vivem, exibindo propriedades enormes e para lá de elegantes na televisão, em revistas e até nas redes sociais. Um exemplo disso é Luan Santana.

Recentemente, o cantor comprou uma chácara no interior de São Paulo e conversou sobre o assunto durante uma live:

Eu tinha uma [propriedade] lá no Paraná. E agora, como estou há muito tempo [morando] em São Paulo, e eu gosto muito de mato, gosto de rancho na beira do rio, comprei uma propriedade que tem tudo. Tem até haras e eu nem sei mexer com cavalos. Estou construindo um campo de futebol no lugar das baias... Vou fazer uma sala de jogos, tem bastante coisa já: ping-pong, boliche, quadra de tênis, de quadra de beach tênis....

Chique, né?!