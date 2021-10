Chris Martin se declara para Dakota Johnson durante show do Coldplay

14/10/2021 | 13:10



Apesar de serem super discretos, o casal formado por Chris Martin e Dakota Johnson já ganhou nossos corações. Recentemente, o vocalista do Coldplay não escondeu a paixão pela atriz de Cinquenta Tons de Cinza e se declarou no palco do teatro Shuperd?s Bush Empire, em Londres, durante um show da banda.

Essa [música] é sobre o meu universo e ela está aqui, disse Martin, antes de cantar My Universe.

Alguns fãs conseguiram até registrar o momento em que o cantor aponta para a Dakota, que estava na plateia. Fofos, né?!