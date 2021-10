Google Wifi: por R$ 999, roteador que amplifica sinal chega ao Brasil

Da Redação

Do 33Giga



14/10/2021 | 12:48



O Google anunciou a chegada ao Brasil do Google Wifi, roteador com tecnologia mesh – esse tipo de sistema oferece conexão rápida, confiável e que permite atingir amplos espaços. O aparelho está à venda nos principais varejistas do país e pode ser adquirido por R$ 999 (preço unitário) ou R$ 1.999 (kits com três unidades).

O Google Wifi funciona de maneira diferente de um roteador tradicional. O dispositivo utiliza a tecnologia mesh (que significa malha ou rede, em inglês). Além de fornecer uma conexão sem fio de alta potência e velocidade estável em todos os cômodos, essa engenharia também elimina as chamadas “zonas mortas” – aqueles pontos cegos da casa em que o sinal fica muito fraco ou não chega.

Para ampliar ainda mais a potência da cobertura, o roteador do Google foi desenvolvido com antenas de alto ganho e amplificadores poderosos, que tornam o sinal mais forte e de maior alcance e garantem uma distribuição melhorada do sinal. Atualmente, o Google Wifi é o roteador mesh mais vendido nos Estados Unidos.

O novo dispositivo do Google tem um processo de instalação simples e intuitivo. Basta conectá-lo à energia e ao cabo de rede do modem de seu provedor de internet e abrir o app Google Home para fazer a configuração.

O aplicativo oferece várias funcionalidades, como criar senhas alternativas para convidados, testar facilmente a velocidade do wifi, visualizar os dispositivos conectados à rede e selecionar aqueles que terão prioridade para uma conexão ainda mais rápida.

Como funciona o Google Wifi / Crédito: Divulgação – Google

Este é o quarto produto lançado pelo Google no Brasil

Em 2014, a empresa trouxe o Chromecast, que permitiu transmitir o conteúdo do smartphone, tablet ou laptop na tela da TV. Em 2019, foi a vez do Nest Mini, caixa de som inteligente com Assistente integrado, e, neste ano, chegou também o Nest Audio, desenvolvido para os amantes da música e que oferece um som encorpado, claro e natural.

Sistema de malha amplia alcance e mantém potência do sinal

Um único Google Wifi conectado ao modem consegue distribuir internet para todos os ambientes em uma residência de até 110 m². Para cobrir áreas maiores, outros roteadores do Google poderão ser incorporados à rede, formando uma malha uniforme que, diferentemente das redes ampliadas por repetidores comuns, é capaz de entregar a mesma qualidade de sinal, não importa de qual ponto de Wifi você esteja mais próximo.

Com um kit de três unidades, é possível obter cobertura para um espaço de até 330 m².

Google Wifi Preço sugerido

Valor unitário (para ambientes com até 110 m²): R$ 999,00

Kit com três unidades (para ambientes com até 330 m²): R$ 1.999,00 Cor disponível

Branco Disponibilidade

É possível encontrar o Google Wifi nos principais varejistas do país, em lojas físicas e on-line

Graças ao sistema mesh, os pontos de Wifi ligados à rede trabalham juntos para determinar o melhor caminho para os dados. Essa comunicação entre roteadores permite, entre outras coisas, andar de um canto para outro da casa com um dispositivo conectado, sem que haja nenhuma perda de desempenho -–o que pode ser muito útil, por exemplo, durante uma videoconferência em que a pessoa queira se locomover do quarto para a sala sem sair da chamada.

Outro atributo importante integrado ao Google Wifi é o Network Assist, tecnologia avançada que seleciona automaticamente o canal que esteja mais nítido (2,4 GHz ou 5GHz), ajudando a maximizar a conexão com o dispositivo. O recurso ainda fornece insights úteis para melhorar o desempenho da rede, como sugerir que você mova um de seus roteadores para um ambiente em que obterá melhor desempenho.

Gerenciamento para famílias

O Google Wifi também mantém a rede pessoal protegida. O sistema é constantemente atualizado com novas ações de segurança – e tudo isso é feito sem interromper a conexão.

Para as famílias, há ainda outra funcionalidade importante: pais ou responsáveis poderão colocar os dispositivos das crianças em ‘pausa’, seja na hora de jantar, antes de dormir, ou em momentos para que elas possam brincar com outras atividades fora da tela. O recurso também permite bloquear automaticamente o acesso a sites impróprios em dispositivos selecionados.