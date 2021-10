Príncipe William critica turismo espacial e diz que empreendedores deveriam estar focados em consertar a Terra

14/10/2021 | 12:10



Príncipe William alfinetou empresários que focam em turismo espacial ao invés de consertar a Terra! A declaração do neto da Rainha Elizabeth II vem após o ator William Shatner, o capitão Kirk de Jornada nas Estrelas, viajar ao espaço em uma aeronave da Blue Origin, empresa do bilionário Jeff Bezos.

Segundo o jornal BBC News, o marido de Kate Middleton comentou sobre o assunto em entrevista ao Newscast, programa da emissora, feita antes do Prêmio Earthshot, criado por ele para recompensar os que tentam salvar o planeta:

- Precisamos de alguns dos maiores cérebros e mentes do mundo concentrados em tentar consertar este planeta, não em tentar encontrar o próximo lugar para ir e viver. Acho que, no final das contas, foi isso que me convenceu desta ideia - isso é realmente crucial para focar neste [planeta] em vez de desistir e ir para o espaço para tentar pensar em soluções para o futuro.

O príncipe William ainda revelou que não tinha absolutamente nenhum interesse em viajar ao espaço, dizendo que há uma questão fundamental sobre o custo do carbono deste voos. Ele alertou que existe um aumento da ansiedade climática entre os jovens, e que o futuro está basicamente ameaçado o tempo todo:

- É muito perturbador e cria ansiedade.

Ele também disse que os adultos deveriam se lembrar de quando eram crianças:

- Lembrar o quanto significava estar ao ar livre e do que estamos roubando essas gerações futuras.

Por fim, William comentou sobre como o pai, príncipe Charles, lida com o tema das mudanças climáticas:

- Tem sido uma estrada difícil para ele. Ele falou muito mais sobre as mudanças climáticas, muito cedo, antes que alguém pensasse que era um assunto. Seria um desastre absoluto se George [o príncipe, filho de William] estivesse sentado aqui falando sobre salvar o planeta daqui a 30 anos.