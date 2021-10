Casa de Brad Pitt recebe ordem de evacuação por ameaça à vida causada por incêndio florestal

14/10/2021 | 12:10



Parece que uma das propriedades de Brad Pitt está correndo risco de ser destruída pelo fogo, de modo que o imóvel recebeu um aviso de evacuação por ameaça à vida. Isso porque a mansão está localizada próxima da floresta de Alisal, na Califórnia, onde um grande incêndio vem se alastrando desde a última segunda-feira, dia 11, e já consumiu cerca de 60 mil metros quadrados de terra.

De acordo com informações do jornal The Mirror, a casa de praia foi comprada por Brad em meados dos anos 2000, durante seu casamento com Jennifer Aniston, e era usada como refúgio de férias do casal. Após a separação, o ator teria se recusado a se desfazer da propriedade - mesmo sob insistência da então esposa Angelina Jolie, que não gostava do local.

Com isso, mesmo passando pouco tempo no imóvel, Pitt teria decidido manter a casa e oferecê-la como destino para amigos e familiares:

Ele gosta de deixar amigos e familiares ficarem lá, mesmo que ele não tenha muito tempo em sua agenda para ir com a frequência que gostaria.

Todas essas memórias, no entanto, estão ameaçadas, já que a região em que a propriedade está localizada foi incluída na zona de evacuação sob risco potencial de vida e propriedade. A possibilidade de que o imóvel seja atingido pelo incêndio florestal surgiu depois que ventos com mais de 112 quilômetros por hora dificultaram o trabalho dos bombeiros e permitiram que as chamas se alastrassem. O fogo, inclusive, foi motivo do fechamento de uma importante rodovia norte-sul dos Estados Unidos.

Outro famoso que também corre o risco de perder sua propriedade é o ex-presidente Ronald Reagan. Seu imóvel, o Rancho del Cielo, conhecido como a Casa Branca do oeste, foi cedido pelo político para servir como base da organização Young America's Foundation e teve que ser evacuado.

Tomara que o fogo seja controlado em breve, não é mesmo?