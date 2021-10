Ator de Transformers morre aos 59 anos de idade após batalha contra câncer

14/10/2021 | 12:10



Aos 59 anos de idade, Ravil Isyanov morreu após dura batalha contra o câncer. De acordo com a revista Entertainment Weekly, a notícia foi divulgada pelo empresário do ator russo, Frederick Levy. Apesar do comunicado divulgar que o artista morreu no dia 29 de setembro, a informação veio à público somente nesta quinta-feira, dia 14.

Mesmo enquanto lutava contra essa doença terrível, Ravil se manteve corajoso e tranquilo, levando o seu melhor aos sets e trabalhando até o fim.

Isyanov era conhecido por seus papéis em Transformers: O Lado Oculto da Lua, Sr. & Sra. Smith, 007 - Contra GoldenEye e pelas séries NCIS: Los Angeles, Agentes da S.H.I.E.L.D e The Americans.