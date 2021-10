A Fazenda 13: Carlinhos Maia diz que Marina foi buscar humilhação no reality e mãe de Lary Bottino diz que peoa sabe o que quer

14/10/2021 | 12:10



Carlinhos Maia utilizou as redes sociais na última quarta-feira, dia 13, para falar sobre a participação da influenciadora em A Fazenda 13 e ainda revelou o motivo de não participar de nenhum reality.

- Por que vocês acham que Carlinhos não participa de reality show? Eu não participo porque eu sou rica. Eu já tô rica, graças ao senhor Jesus Cristo! Eu vou muito entrar num reality show pra mostrar minhas fraquezas pra um bando de gente que nunca me deu um pão, que eu não conheço? Eu, ein! Eu tô passado com Marina, uma menina que mora em cima do meu prédio, rica desde criança, pra ser humilhada com uma Prada no pé. Que loucura! Eu disse: Marina, vai buscar o quê? Humilhação! Tá ali, a Posche pegando poeira. Rica, rica, rica!, começou a falar Carlinhos.

- Estou aqui pensando. Rico, que é da minha turma, que também tá revolucionando, eu fico só de olho e se passar do muito do limite eu deixo de torcer, por mais que eu ame. E tem Marina, que não é minha amiga, mas é uma pessoa que eu gosto. Fico como? Triste. São duas pessoas daqui de Maceió se brigando.

- O mesmo arquiteto de Marina foi até o meu. Apartamento lindo, o de Marina. E aí eu pisquei, dormi, e Marina estava tirando bosta de cavalo. Vou conversar com família de Marina. Quando eu olho pra ela, que eu mirei, que eu vi uma Prada no pé dela e ela, finalizou o influencer digital.

E a mãe da peoa Laryssa Bottino, Amanda Sampaio Rodrigues Martins, em entrevista para o jornal O Dia, contou que acompanha a filha 24 horas por dia no confinamento.

Em relação a amizade de Bottino com Gui Araújo e as críticas afirmarem que ele está manipulando a sua filha, Amanda disparou:

- A minha filha é muito amiga, sim! Se entrega e é muito intensa em suas relações, porém, tem muita personalidade e suas próprias convicções. Obviamente, durante o andamento do jogo, as pessoas se unem a quem tem mais afinidade e eles já tinham isso antes, mas de forma alguma está sendo manipulada. Como falei antes, amigos nunca atrapalham, amigos se ajudam mutuamente. Muito pelo contrário, vejo outra pessoa sendo manipulada e muita gente passando pano.

A mãe da influenciadora acredita que o interesse dela em Bil Araújo não é estratégia de jogo e ainda afirmou que a moça sabe o que quer e vai em busca.

- Não acho que seja estratégia, não, acho que ela está vivendo intensamente o convívio lá dentro e aproveitando ao máximo a oportunidade concedida. Não tenho como falar pelo Bil, mas se depender dela, rolaria sim. Ela é bem determinada, sabe o que quer e vai em busca.