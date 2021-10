Passo a passo: como instalar o Windows 11 com um pendrive

Da Redação

A Microsoft anunciou oficialmente chegada do Windows 11, nova versão do sistema operacional. A novidade era uma das maiores expectativas no mundo da tecnologia neste mês e já está à disposição dos usuários brasileiros.

Até alguns anos atrás, instalar o Windows não era um processo muito fácil. Exigia algumas horas para que fosse concluído. Graças ao avanço da tecnologia, já é possível equipar os computadores com o sistema de diversas formas. Seja por meio de uma atualização – como o 33Giga já ensinou anteriormente – ou via pendrive.

33Giga e Kingston, fabricante de memórias e soluções de tecnologia, ensinam, a seguir, como instalar o Windows 11 com um pendrive.

Acesse, de outro computador que não o seu, o site da Microsoft

Nela, procure a página de download do Windows 11

Nas instruções da própria Microsoft, há a possibilidade de instalar o Windows 11 diretamente no pendrive. Escolha essa opção

Lembre-se de usar um pendrive com pelo menos 8 GB de espaço de armazenamento disponível.

Após o processo, conecte o pendrive na nova máquina e siga normalmente com a instalação

Ao concluir o processo, ejete o pendrive com segurança e aproveite a novidade