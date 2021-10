De volta ao Brasil, Bruna Marquezine é clicada com look estiloso em restaurante e é investigada por post na web; entenda!

14/10/2021 | 11:11



Depois de uma temporada luxuosa em Paris, Bruna Marquezine está de volta ao Brasil. Ainda no clima da Semana de Moda, a atriz foi clicada usando um look super estiloso enquanto saia de um restaurante japonês, no Rio de Janeiro.

Além de ser alvo de muitos cliques, a atriz também está na mira de investigações. Segundo informações divulgadas pela Hora da Venenosa, na Record TV, Bruna estaria sendo investigada pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) por supostamente ter feito propaganda de bebida alcoólica sem informar aos seguidores que se tratava de uma parceria com a marca.

Em defesa, tanto a marca quanto a atriz negam que a publicação seja algum tipo de publicidade velada. Bruna, inclusive, teria afirmado que se tratava apenas de um presente. Eita!