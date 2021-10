Aos 78 anos de idade, Roger Waters, ex-Pink Floyd, se casa pela quinta vez

14/10/2021 | 11:11



O importante é ser feliz! Roger Waters, ex-baixista do Pink Floyd, encantou os fãs ao anunciar que se casou pela quinta vez aos 78 anos de idade.

Na última quarta-feira, dia 13, o músico compartilhou cliques da cerimônia intimista com Kamilah Chavis, e escreveu:

Estou muito feliz.

Os rumores de que Waters iria subir ao altar novamente estavam rolando desde agosto, quando, segundo o Page Six, ele apresentou Kamilah a um amigo como sua noiva.

O artista casou-se pela primeira vez em 1969 com a amiga de infância Judith Trim. Logo depois, ele juntou as escovas com a aristocrata britânica Lady Carolyne Christie. Um ano depois, Roger embarcou em uma relação com a atriz Priscilla Phillips. Já em 2004, ele se casou com Laurie Durning e enfrentou uma baita polêmica no divórcio.