Rock in Rio 2022 anuncia Coldplay no Palco Mundo

14/10/2021 | 10:11



Vai ter Coldplay no Rock in Rio 2022, sim! Nesta quinta-feira, dia 4, a organização do festival anunciou que o grupo inglês será a atração principal do Palco Mundo no dia 10 de setembro. O Coldplay volta ao Rock in Rio após 11 anos sem se apresentar no evento. A banda, aliás, lança nesta sexta-feira, dia 15, o seu novo álbum, Music of the Spheres.

O festival está marcado para os dia 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 de setembro. Justin Bieber, Demi Lovato, Dua Lipa estão entre os nomes revelados que subirão ao palco Mundo também na edição de 2022 do festival.