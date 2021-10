DJ Alok é considerado o quarto melhor do mundo por revista

14/10/2021 | 10:05



O brasileiro Alok foi eleito o quarto melhor DJ do mundo. O disputado ranking da revista DJ Mag reúne os principais nomes da cena eletrônica atual. "É uma conquista não só minha, mas dos meus fãs, da minha equipe e de todos os meus parceiros que me acompanham nessa jornada. Estou muito orgulhoso desse resultado", afirmou Alok.

O DJ diz estar ansioso pelo retorno presencial das apresentações, que reúnem milhares de pessoas. "Isso (resultado do ranking) me deixa ainda mais empolgado como retorno dos shows e da normalidade, nosso maior sonho coletivo atual", afirmou. De acordo com informações da assessoria de Alok, o valor recebido por ele com a premiação será enviado ao programa de vacinação contra a covid-19 criado pelo Unicef.