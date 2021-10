Diogo Nogueira confirma que não oficializou união com Paolla Oliveira

14/10/2021 | 09:10



Diogo Nogueira esclareceu rumores de união estável com Paolla Oliveira durante sua participação no TVZ, na noite da última quarta-feira, dia 13. Segundo o cantor, ele e a atriz continuam sendo apenas namorados, e a situação não passou de uma coincidência. Vale lembrar que muitas pessoas ficaram intrigadas pelo casal estar usando branco ao receberem um cartório em casa.

Em uma conversa com Dilsinho, ele conta:

- Dilsinho, sabe o que acontece? Não casamos. A gente começou um namoro há pouco tempo. Se eu não me engano tem cinco, seis meses. Por acaso a gente estava de branco. Por coincidência. E quando, se eu for casar com ela, pode ter certeza que vai ser anunciado.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o motivo da visita do cartório teria sido por conta de um serviço de escrituração.

Clipe em casal

Com os rumores esclarecidos, Diogo usou as redes sociais para dar um pequeno spoiler de outro projeto que tem com a amada. Os dois gravaram juntos o clipe da música Flor de Caña, mais novo sucesso do cantor.

Na legenda, ele escreveu:

Primeiro spoiler de Flor de Caña pra vocês! Pensando aqui... Será que eu podia divulgar essa foto?