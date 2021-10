5 anos de PlayStation VR: assinantes de PS Plus ganharão jogos de presente

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



14/10/2021 | 09:18



Nesta quarta-feira (13), a PlayStation comemorou o lançamento de 5 anos de PlayStation VR. Em celebração à data, a empresa anunciou que, a partir de novembro, os membros do serviço de assinatura PS Plus ganharão, como bônus e sem cobrança adicional, jogos compatíveis com o periférico. As novidades serão anunciadas nas próximas semanas.

Em 5 anos de PlayStation VR foram lançados mais de 500 jogos e experiências. Entre eles, destacam-se o game de tiro Rez Infinite, o épico de missão de resgate Astro Bot Rescue Mission e a ação furtiva de Hitman 3. Abaixo, confira quais foram os títulos mais jogados desde a estreia do periférico.

Games mais jogados no PlayStation VR globalmente

Rec Room

Beat Saber

PlayStation VR Worlds

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Resident Evil 7: Biohazard

Games de PlayStation VR mais jogados por região

Europa : Rec Room, PlayStation VR Worlds, Beat Saber, The Elder Scrolls: Skyrim VR, Resident Evil 7: Biohazard

: Rec Room, PlayStation VR Worlds, Beat Saber, The Elder Scrolls: Skyrim VR, Resident Evil 7: Biohazard América: Rec Room, Beat Saber, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, Job Simulator, Firewall: Zero Hour

Rec Room, Beat Saber, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, Job Simulator, Firewall: Zero Hour Japão: Resident Evil 7: Biohazard, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, PlayStation VR Worlds, Beat Saber, Gran Turismo Sport