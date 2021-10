Pacheco: se ICMS dos combustíveis for 'caminho bom', terá toda atenção do Senado

14/10/2021 | 07:54



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que a Casa "obviamente" vai receber o projeto aprovado na Câmara no final da noite desta quarta-feira (13) que muda a cobrança de ICMS sobre combustíveis e dar a ele o tratamento devido de apreciação, debate e amadurecimento.

Segundo Pacheco, se a proposta de alterar a cobrança dos impostos estaduais sobre os combustíveis for "um caminho bom", a Casa terá toda a "atenção, dedicação e boa vontade" para discutir o projeto. Conforme mostrou o Estadão/Broadcast, senadores, pressionados pelas gestões estaduais, são resistentes ao projeto, uma vez que reduziria a arrecadação local.

"Todos nós comungamos da tese de que precisamos estabilizar esse preço dos combustíveis e tornar o preço palatável para o desenvolvimento do País. Não tem como desenvolver o País com o combustível a esse preço hoje", disse Pacheco. Para o presidente do Senado, "há um viés tributário muito forte no preço dos combustíveis e isso pode ser remodelado. Essa é a intenção da Câmara dos Deputados nesse projeto".