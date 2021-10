Do Diário do Grande ABC



O jornalismo profissional no Brasil está sob ameaça. A constatação é do presidente da ANJ (Associação Nacional dos Jornais), Marcelo Rech. Sua preocupação foi expressa ontem em entrevista a O Estado de S.Paulo. O avanço das empresas de tecnologia, conhecidas como big techs, das quais Google e Facebook são bons exemplos, sobre o mercado publicitário tem tirado uma fonte importante de substistência dos veículos de comunicação tradicionais. Por isso, começa a ser discutida no País a necessidade de criação de lei que obrigue as plataformas de internet a remunerar empresas jornalísticas pelo conteúdo que reproduzem. O debate é oportuno e deveria ser encampado pela sociedade.

A questão a ser debatida é: além dos veículos de informação tradicionais, existe algum outro meio que hierarquize os fatos importantes e sirva de antídoto às fake news? Rech acha que não: “A imprensa profissional é a última barreira de contenção contra a desinformação e o autoritarismo. A desinformação busca preparar terreno para o domínio de posições autoritárias, à esquerda e à direita. A imprensa é o estraga-prazeres daquele que espalha mentiras em busca de ganhos políticos ou econômicos”. Se o fato for substituído pela opinião e quem executa o refino e a depuração das informações desaparecer, o que restará? O presidente da ANJ responde: “Um apocalipse informativo”. Lapidar.

A crise financeira que se abate sobre os veículos de comunicação Brasil afora, realçada pelos efeitos deletérios da pandemia, pode resultar no desaparecimento de inúmeros veículos de comunicação que hoje prestam serviço essencial à sociedade. São bens públicos, e assim devem ser considerados. Quando uma rádio deixa de transmitir notícias, um portal é desativado ou um jornal fecha sua redação, os impactos na comunidade são nefastos. “Se houver o desaparecimento desse ecossistema do jornalismo, vai ocorrer um apocalipse informativo. Não haverá mais a barreira de contenção da desinformação. Ninguém vai restabelecer a verdade”, preocupa-se Rech. Quem mais vai entrar na causa?