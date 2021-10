Covid afeta varejistas de alimentos

Do Diário do Grande ABC



A pandemia da Covid-19 levou milhões de consumidores a aumentar a interação com varejistas e marcas on-line e muitos continuarão a fazê-lo por muito tempo, mesmo após o fim da pandemia. Varejistas de alimentos tiveram que se adaptar para atender às novas demandas dos clientes, bem como para navegar em ambiente operacional complexo e em constante mudança. Com o setor de hospitalidade fechado e confinado, o consumidor comum estava contratando os serviços de vários supermercados, desde a loja de esquina local até as maiores redes de supermercados. Para lidar com isso, os supermercados adotaram diferentes estratégias, como limitar o número de itens essenciais que alguém pode comprar, permitir que pessoas vulneráveis façam compras em determinados horários, e realizar parcerias com aplicativos de delivery para gerenciar o aumento na demanda por entregas. Os consumidores em geral reconheceram vantagens nesse tipo de serviço e muitos mudaram seus hábitos de compra.

Lojas de maior sucesso são aquelas que proporcionam experiência única aos seus consumidores, propondo compras na loja física, on-line, click & collect (clique e retire), além de produtos farmacêuticos, eletrônicos, utensílios domésticos e roupas. Ou seja, aqueles que puderam oferecer jornada perfeita para o cliente, com flexibilidade e conveniência, são os que irão fidelizar seus consumidores. As marcas sempre debateram quanto esforço, tempo e investimento financeiro devem se comprometer com o marketing digital e de mídia social. Compreender as personas que compõem o seu público é fundamental quando o assunto é direcioná-los com o conteúdo certo no momento certo.

Quando assunto é marketing, PMEs (Pequenas e Médias Empresas) costumam ser limitadas por recursos e orçamentos. Vemos que cada vez mais elas investem em marketing de mídia social como meio de engajar e aumentar a base de clientes, bem como para construir o conhecimento da marca. Além desses, donos de pequenos mercados precisarão investir em atualizar sua tecnologia. O chatbot (software que permite execução automatizada de rotinas de atendimento e vendas a consumidores) pode fornecer suporte 24 horas ao dia, sete dias por semana e responder perguntas simples com rapidez. Isso libera agentes de atendimento ao cliente para questões mais complexas e pode reduzir tempo de espera ao precisar falar com agente ao vivo. Também existe possibilidade de utilizar chatbots e IA de forma mais criativa, propondo receitas úteis, produtos alternativos e ofertas ao cliente. Embora o futuro das compras de supermercado continue a evoluir e mudar, a importância de ótima experiência do cliente, desde o marketing até o atendimento pós-compra, permanecerá primordial.



Yuval Ben-Itzhak é chefe de estratégias na empresa Emplifi no Brasil.



PALAVRA DO LEITOR

27 vereadores

Lendo cartas nesta coluna, fiquei feliz em saber que não sou o único revoltado com o absurdo aprovado pela Câmara de Santo André em aumentar o número de vereadores na cidade. Para aqueles andreenses que ainda não se deram conta do despautério, explico: além dos seis novos eleitos, serão mais 48 funcionários comissionados, que atuarão como cabos eleitorais, remunerados com dinheiro público durante quatro anos. Isso sem contar com carros, combustível etc. Gostou? Não? Então comece a cobrar nossos vereadores para que revertam esse quadro.

Vanderlei A. Retondo

Santo André



Intransitáveis

Este periódico noticiou que o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, pretende implantar plano de mobilidade urbana (Política, dia 29). Não resta a menor sombra de dúvida que se trata de ação de grande alcance social para a população da cidade. Contudo, me parece que seria mais justo e social se o chefe do Executivo tivesse primeiro preocupação com os pedestres e dedicasse algumas horas do seu tempo para breve passeio pelo município. Está praticamente impossível transitar pelas calçadas em decorrência do grande número de ambulantes, além de lojistas que expõem mercadorias nas calçadas. Outras lojas se utilizam de caixas de som, provocando poluição sonora. Na Rua Silvio Donini, em frente ao cartório, existe barraca que obriga as pessoas a desviarem para a via pública, correndo o risco de serem atropeladas. Esse caso já deve fazer uns três meses que enviei a foto ao prefeito. Até ontem a barraca continuava no mesmo lugar. Indo mais para a periferia, na Rua 22 de Abril, em frente à UBS (Unidade Básica de Saúde) Jardim Canhema, existe outra barraca ocupando parte da calçada e provocando sujeira tremenda. Será que o prefeito não tem plano para solucionar de vez esse problema?

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema



Arcebispo desrespeitou

Nossa Senhora Aparecida é a padroeira do Brasil. Os brasileiros lhe devotam muita fé na proteção ao País. Porém, seu representante diretivo, dom Orlando Brandes, nos decepciona (Setecidades, ontem). Ele ainda não aprendeu a respeitar o chefe da Nação, que mostra ser cristão mais atuante do que ele. Atacou-lhe politicamente durante o sermão, em clara demonstração de que, como arcebispo católico, estava muito mais contente com anteriores presidentes, que praticaram o maior assalto do mundo contra o País do que com Bolsonaro, honesto, cristão e patriota respeitador da Pátria, de Deus e da família.

Benone Augusto de Paiva

Capital



Arcebisbo deu no meio

Jair Bolsonaro levou duro sermão e até vaiado foi no dia da padroeira do Brasil quando assistia à missa na Catedral de Aparecida. O arcebispo dom Orlando Brandes, já muito indignado com desprezo do presidente em salvar vidas nesta pandemia, o criticou, dizendo que ‘para ser Pátria amada, não pode ser Pátria armada’, sobre a estúpida decisão de Bolsonaro de criar leis incentivando o povo a se armar. Bolsonaro respondeu dizendo que arma é ‘liberdade’. Para a maioria, armar a população é sinônimo de anarquia, tal qual tenta o presidente transformar o País nestes 34 meses de sua gestão.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)