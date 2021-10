Governo Marcelo explicita vácuo de planos da educação

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



14/10/2021 | 00:39



O governo do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), explicitou falhas nas previsões de planos a longo prazo para o setor da educação. Audiência pública realizada ontem na Câmara, sem a presença do próprio secretário, José Luiz Cassimiro (PT), para apresentar o PPA (Plano Plurianual) da área deixou mais dúvidas para os parlamentares do que esclareceu sobre os projetos que serão tocados pela pasta nos próximos quatro anos.



Reservadamente, parlamentares governistas relataram ao Diário que a impressão deixada pelo secretário adjunto da pasta, Mauricio Leme da Silva, escalado pela gestão petista para substituir Cassimiro na audiência, foi de desconhecimento. Por diversas vezes o número dois da pasta precisou do auxílio de assessoras para explicar questões básicas, como deficit de vagas em creche no município. A expectativa dos parlamentares era a de que o secretário adjunto saberia explicar diversas questões, já que tradicionalmente são figuras técnicas na cúpula da secretaria.



Indagado pelo vereador Márcio Araújo (PSD) sobre o atual deficit de vagas em creche e quantas crianças o governo pretende atender nos próximos quatro anos, Maurício pouco explicou, falou em reformas de escolas e acabou pedindo auxílio da servidora da pasta, que, apesar de revelar o número – cerca de 3.000 crianças na fila –, também não soube informar qual o prazo para sanar o problema. “É um problema nacional, quiçá mundial”, justificou.



O número dois de Cassimiro também não soube responder à pergunta do parlamentar Alessandro Martins (PDT), que questionou detalhes sobre contrato de locação de veículos para a pasta, na ordem de R$ 3 milhões. Mauricio também recorreu à assessora para esclarecer o tema.



A ausência de Cassimiro no Legislativo foi comentada. Curiosamente, Cassimiro é oriundo da Câmara – foi vereador por três mandatos, além de ter exercido a liderança de governos petistas no passado.



Hoje o governo retorna ao plenário para explicitar dados do PPA para o setor da saúde. Amanhã, é dia da Secretaria de Finanças.