Se for preciso, vou suceder meu pai, diz Guto Volpi

14/10/2021 | 00:01



Presidente da Câmara de Ribeirão Pires e filho do prefeito da cidade, Clóvis Volpi (PL), Guto Volpi (PL) disse estar preparado para suceder o pai em eleições futuras ao Paço. Embora admita que Volpi “ainda tem muita lenha para queimar”, ele afirmou que está pronto caso seja escalado pelo grupo para herdar o espólio político do atual chefe do Executivo em outros pleitos.

Em visita ao Diário, Guto rasgou elogios ao pai, de 73 anos e no terceiro mandato como prefeito de Ribeirão. “É impressionante o ritmo dele. O volume de trabalho é surreal. Ele é exemplo para qualquer servidor público. Por isso falo, com tranquilidade, que ele tem muita lenha para queimar”, comentou.

“Tenho certeza que ele chegará ao fim de seu mandato, em 2024, melhor do que qualquer outro candidato jovem de Ribeirão Pires. Ele é um político de cabeça jovem. Mas se ele precisar, se o PL precisar e os colegas do nosso grupo assim quiserem, claro que estou disponível a assumir essa missão. Sempre me preparei para isso”, adicionou o liberal.

Guto assumiu pela primeira vez o mandato eleito de forma direta – na legislatura anterior, herdou a vaga depois da morte de João Lessa (PSDB). Com a vitória do pai em 2020, ganhou força para presidir a casa e foi escolhido pela maioria dos colegas para dirigir o Legislativo. Antes, Guto teve passagens pela Secretaria de Esportes da cidade e também trabalhou no governo do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), em São Caetano.

“Antes mesmo de entrar na política, eu tive minha formação ligada à metalurgia e à educação. Sou mais da área executiva, vivo mais as coisas na prática. Estou me preparando. Se precisar que entre em campo, estou aquecido. Se o técnico chamar, entro em campo”, comentou.

O nome de Guto ganhou força na política local depois que o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) cassou o diploma de Volpi – que recorre no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na cadeira –, sob alegação que o atual prefeito teve contas rejeitadas da sua primeira passagem pela gestão (entre 2005 e 2012). O presidente da casa minimizou a situação, lembrou que o ex-prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB) governou a cidade por quatro anos também no embaraço jurídico e assegurou que o imbróglio não contamina a administração.

“O que vemos é que isso (decisão do TRE-SP) criou fomento só entre os grupos adversários, que estão se dividindo. O nosso segue forte, trabalhando. Tudo o que passou se transformou em combustível”, citou Guto. “O que há para lamentar é a briga do lado de lá (Kiko e seu vice, Gabriel Roncon, Cidadania, romperam politicamente). Briga desnecessária, com troca de acusações e ofensas. Não é momento para isso.”

Sobre a atuação na Câmara, Guto disse que trabalha para aproximar o Legislativo da população. Citou que remodelou o site, transformando-o em acessível a deficientes e abrindo canais de diálogo e transparência. “Faremos tudo o que for possível para melhor comunicar com a sociedade e antecipar as pautas que tanto pregamos, como acessibilidade, valorização do meio ambiente e atenção à causa animal.”