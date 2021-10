Grande ABC acumula mais 7 óbitos e 383 casos de Covid

Da Redação



14/10/2021 | 05:24



As cidades do Grande ABC registraram mais sete mortes e 383 casos de Covid. Os números são consequência de represamento de dados das prefeituras de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que não emitiram boletins durante o feriado prolongado.

Com isso, o total de óbitos registrados durante a pandemia no Grande ABC subiu para 10.291 e o de pessoas infectadas para 260.610, sendo que, destas, 246.504 estão recuperadas da doença.

Ontem foram aplicadas 20.490 doses da vacina na região, sendo 1.537 referentes a primeira dose, 13.190 ao complemento do esquema vacinal e 5.763 doses suplementares em idosos. Com isso, 76,4% dos moradores do Grande ABC iniciaram o esquema vacinal e 57,9% estão com a imunização completa. Levando em consideração apenas o público com 12 anos ou mais, a cobertura da primeira dose sobe para 96,1% e a da segunda vai a 73,5%.

O Estado de São Paulo registrou ontem a marca de 4.000 pessoas internadas em enfermarias e UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) pela Covid-19: são 4.074 pacientes, sendo 1.960 em vagas de emergência e 2.114 em leitos clínicos.

Os dados atuais de hospitalização pela doença são similares aos verificados na primeira semana de monitoramento do impacto da pandemia na rede hospitalar de São Paulo, realizado por meio do Censo Covid, criado pela Secretaria de Estado da Saúde para esta finalidade.

No decorrer da pandemia, São Paulo registrou 4.384.416 casos, dos quais 4.209.713 já estão recuperados, incluindo 452.552 que foram internados e receberam alta. Houve também 150.835 óbitos.

No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, foram reportadas 176 mortes e 7.852 casos de Covid. Com isso, o total de óbitos chegou a 601.574 e o de infectados foi a 21.597.949. O número de brasileiros recuperados da doença é de 20.740.267.

Ainda há 3.134 óbitos em análise pelas equipes de saúde. Essa situação ocorre quando o paciente faleceu, mas a investigação sobre a causa da morte ainda carece de exames e procedimentos posteriores.