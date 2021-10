Santo André amplia atendimento psicológico nas escolas municipais

Daniel Tossato



14/10/2021 | 05:25



Prevendo aumento na demanda, a Prefeitura de Santo André aumentou de nove para 15 o número de psicólogos que integram o Projeto Acolhendo Emoções e que atendem alunos das escolas municipais que apresentam dificuldades socioemocionais no pós-pandemia.

De acordo com a administração, as famílias dos estudantes estão sendo contatadas para realizar atendimentos, assim como novos agendamentos. O serviço funciona como suporte complementar aos alunos que apresentam atrasos do neurodesenvolvimento, dificuldades de aprendizagem, questões comportamentais ou emocionais. “Considerando todas as demandas socioemocionais em decorrência da pandemia, a administração intensificou as ações acerca deste serviço e ampliou o quadro de profissionais para corresponder ainda mais a necessidade dos alunos”, explicou a Prefeitura.

A rede municipal de ensino conta com 33 mil alunos matriculados nas 100 unidades escolares na cidade. Em maio, a secretária de Educação da cidade, Cleide Bochixio, havia declarado que a Prefeitura investiria na humanização do ensino. Uma destas ações seria a contratação de psicólogos para apoio e acolhimento dos profissionais da área e também dos alunos.

A ampliação do quatro de psicólogos faz parte do programa Qualieducação, lançado pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) em maio. O chefe do Executivo tem declarado que a pandemia deu oportunidade de transformar a educação e que o programa será o principal projeto de políticas públicas de sua gestão. A intenção é a de que essa melhorias, de médio e longo prazo, possam refletir positivamente na avaliação do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).

A Prefeitura informou que o serviço de atendimento psicológico é permanente, mas que possui rotatividade. O aluno pode ser desligado quando o objetivo terapêutico for alcançado.