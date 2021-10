Exame aponta lesão e Éder Militão desfalca o Brasil contra o Uruguai em Manaus

13/10/2021 | 17:44



Éder Militão vai desfalcar a seleção brasileira, nesta quinta-feira, diante do Uruguai, em Manaus, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar em 2022. O atleta passou por um exame, que constatou um trauma na região posterior da coxa direita, sofrido no segundo tempo diante da Colômbia no último domingo, em Barranquilla.

Militão não participará do treino desta quarta-feira, assim como na terça-feira, e não será relacionado para o jogo de amanhã contra o Uruguai na Arena da Amazônia, em Manaus. O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, vai manter contato com o departamento médico do Real Madrid, time do atleta.

Contra o Uruguai, a dupla de zaga deverá ser formada com Thiago Silva e Lucas Veríssimo, com Marquinhos na reserva. Uma escalação provável deverá formar com: Ederson, Emerson Royal, Lucas Veríssimo, Thiago Silva e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus e Neymar.

O Brasil lidera as Eliminatórias com 28 pontos, fruto de nove vitórias e um empate, enquanto o Uruguai, na quarta colocação, soma 16 pontos.