Homem com arco e flecha mata diversas pessoas no interior da Noruega, diz polícia

13/10/2021 | 16:49



Diversas pessoas morreram em um ataque com um arco e flecha na cidade de Kongsberg, na Noruega, informou a polícia local nesta quarta-feira, 13. Várias pessoas também ficaram feridas durante os ataques. Segundo a polícia, o suspeito foi preso e a ação ocorreu em vários locais no centro da cidade de cerca de 28 mil habitantes no sudeste da Noruega.

"O homem foi preso ... pelas informações que temos agora, essa pessoa executou essas ações sozinha", disse o chefe de polícia Oeyvind Aas, de acordo com a emissora norueguesa NRK. "Várias pessoas ficaram feridas e várias estão mortas", disse Aas, sem precisar o número exato das vítimas.

A ministra da Justiça e Segurança Pública da Noruega, Monica Maeland, recebeu atualizações sobre os ataques e está monitorando de perto a situação, informou o ministério.

Em 22 de julho de 2011, o extremista de direita Anders Breivik detonou um carro-bomba em frente aos escritórios do governo em Oslo e, duas horas depois, atacou um acampamento de verão para jovens ativistas políticos na ilha de Utøya. Setenta e sete pessoas foram mortas naquele dia - a maioria delas na ilha. (Com agências internacionais)