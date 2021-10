Whindersson Nunes faz música em homenagem ao filho e lamenta: Primeiro Dia das Crianças sem a minha

13/10/2021 | 15:11



Whindersson Nunes fez uma homenagem ao filho, João Miguel, fruto de seu relacionamento com Maria Lina Deggan. Nas redes sociais, o humorista lamentou o fato de estar passando o primeiro Dia das Crianças sem o filho, e escreveu:

Passarinho é o nome da música que fiz pra passar esse primeiro dia das crianças sem a minha.. Em toda a minha vida eu sempre tentei simplificar as coisas todos os dias pra ser o mais rápido possível em resolver um problema. E tem sido muito problemático pra mim lidar com isso. Eu sempre estive acostumado a atender pedidos como um vídeo pra um criança com uma doença em estado terminal, e sempre foi simples pra mim dar um pouco de alegria a quem está indo embora, dar um bom final, ao inevitável. Mas hoje me dói tanto isso, eu sinto de uma outra forma, tão dolorosa, eu com tão pouco pra lembrar sinto um vazio, quem dirá quem tem muitos lembranças. Tudo pra mim tinha sido muito simples até hoje, eu choro de saudade de quem eu nunca convivi, e imagino todo dia uma realidade diferente. Mas quando eu faço música eu sinto que melhora, me conforta, vou compartilhar essa com vocês aqui.

João Miguel morreu no dia 31 de maio de 2021, dois dias após nascer prematuro de 22 semanas.