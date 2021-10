Viih Tube e Bruno Magri terminam namoro: Estamos em fases diferentes

13/10/2021 | 15:10



Desta vez, o término do namoro de Viih Tube é real! Como você viu no ESTRELANDO, há alguns meses, a YouTuber fingiu que seu relacionamento havia acabado para divulgar o livro Cancelada. No entanto, nesta quarta-feira, dia 13, Viih revelou em seu Instagram que ela e Bruno Magri agora realmente romperam a relação.

Não sabia o momento certo de contar e nem como fazer, mas aí percebi que não vai ter momento certo, vai ser difícil anunciar de qualquer jeito. Mas se vocês vissem a forma como terminou, acho que todo mundo entenderia o que estamos sentindo, terminou bizarramente bem, com muito respeito e uma conversa muito sincera. O mais engraçado é que realmente foi aquela coisa clássica de estamos em fases diferentes, escreveu.

A loira destacou que os dois tiveram uma paixão muito bonita e, mesmo que tenha acabado, ela vai sempre ter um carinho pelo ex.

Foram 3 anos juntos, dividindo a vida e momentos lindos, eu só consigo lembrar da gente dessa forma, e agradeço que seja assim! E antes que perguntem ou se preocupem, estou bem! Ainda sou nova e não posso ter medo do destino e do que vem pela frente! E Bruno, obrigada por ser tudo o que foi pra mim, por tudo que aprendemos juntos, por todas risadas, viagens, mudanças, obrigada por ser um menino tão maduro, tão bom coração, tão incrível! E vou estar aqui torcendo por você de longe, torcendo pra realizar seus sonhos, torcendo por tudo, finalizou.

Bruno também fez um pronunciamento pela rede social, se declarando para a influenciadora e se despedindo do antigo amor:

A vida é uma montanha russa de emoções, e você me proporcionou as melhores durante meus últimos 3 anos. Foi você quem me ensinou o que é esse amor. A estar lá, cuidar, sentir e torcer pelo outro como se fosse por mim mesmo. Obrigado por me mostrar esse meu lado que nem eu conhecia. Nosso ciclo juntos se encerra aqui, mas o que jamais se encerra é o carinho e a admiração que sinto. Vou te guardar no coração com todo o amor do mundo, pois é assim que quero me lembrar de nós. Obrigado por partilhar a vida ao meu lado, até agora. Torcendo daqui.

Ainda no início de outubro, o ex-casal chegou a trocar mensagens apaixonadas na internet. Eles dividiam um duplex em São Paulo e compartilhavam a rotina por meio de vídeos.